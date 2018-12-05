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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 05 декабря 2018
Вулверхэмптон
05.12.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Челси
59'
Р. Хименес
63'
Д. Жота
18'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
90'
+4
Желтая карточка
А. Кристенсен
90'
+1
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Жота
88'
86'
Желтая карточка
О. Жиру
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Хименес
81'
77'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Гиббс-Уайт
72'
Желтая карточка
Р. Винагре
68'
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
Виллиан
65'
Замена
Педро
️️️️
А. Мората
64'
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
М. Доэрти
63'
Желтая карточка
К. Коди
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
59'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
54'
Желтая карточка
Р. Сайсс
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
19
Винагре
6
Беннетт
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
9
Хименес
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
21
Мората
9
Хименес
18
Дендокер
18
Дендокер
9
Хименес
10
Гиббс-Уайт
11
Кошта
11
Кошта
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Жота
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
21
Мората
9
Педро
9
Педро
21
Мората
10
Виллиан
9
Жиру
9
Жиру
10
Виллиан
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
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