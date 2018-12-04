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Вест Хэм - Кардифф
Вест Хэм - Кардифф: обзор матча 04 декабря 2018
Вест Хэм
04.12.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Кардифф
49'
Лукас
54'
Лукас
61'
М. Антонио
90+5'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кардифф
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Д. Мерфи
Замена
Г. Диангана
️️️️
Р. Снодграсс
76'
73'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Патерсон
65'
Желтая карточка
С. Бамба
64'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Роллс
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Чичарито
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Антонио
Пас отдал
Р. Снодграсс
61'
ГОЛ! 2:0!
Лукас
Пас отдал
А. Масуаку
54'
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
Р. Снодграсс
49'
40'
Желтая карточка
Д. Роллс
Замена
Лукас
️️️️
М. Арнаутович
40'
Желтая карточка
М. Арнаутович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
6
Диоп
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
14
Чичарито
7
Арнаутович
18
Антонио
3-2-5
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
13
Патерсон
5
Гуннарссон
32
Роллс
30
Хойлетт
31
Артер
6
Камараса
23
Снодграсс
19
Диангана
19
Диангана
23
Снодграсс
14
Чичарито
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Чичарито
7
Арнаутович
7
Лукас
7
Лукас
7
Арнаутович
13
Патерсон
40
Харрис
40
Харрис
13
Патерсон
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
Остались в запасе
Вест Хэм
Кардифф
13
Адриан
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Хэм - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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