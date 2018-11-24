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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кардифф
Эвертон - Кардифф: обзор матча 24 ноября 2018
Эвертон
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
59'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кардифф
63'
Желтая карточка
К. Харрис
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
59'
58'
Желтая карточка
В. Камараса
43'
Желтая карточка
Н. Этеридж
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
3-2-5
13
Этеридж
14
Бамба
8
Каннингэм
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
13
Патерсон
40
Харрис
6
Камараса
31
Артер
5
Гуннарссон
32
Роллс
Остались в запасе
Эвертон
Кардифф
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Эвертон - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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