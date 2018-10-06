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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Чертаново
Авангард - Чертаново: обзор матча 06 октября 2018
Авангард
06.10.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Авангард - Чертаново
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
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24.10.2026
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18.10.2026
Авангард
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Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
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Авангард
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