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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 29 сентября 2018
Манчестер Сити
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
29'
Р. Стерлинг
65'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
88'
87'
Желтая карточка
М. Монтойя
83'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
С. Мач
78'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Кноккарт
73'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ю. Локадия
Замена
Р. Марез
️️️️
Л. Сане
71'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
65'
42'
Желтая карточка
Ш. Даффи
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
29'
9'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
20
Силва
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
24
Проппер
7
Каял
28
Биссума
7
Мач
93
Кноккарт
9
Локадия
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
10
Сане
26
Марез
26
Марез
10
Сане
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
7
Мач
21
Искьердо
21
Искьердо
7
Мач
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
9
Локадия
39
Мюррэй
39
Мюррэй
9
Локадия
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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