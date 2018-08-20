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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Челси - Арсенал

18.08.2018, Суббота, 19:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 2 тур Челси - Арсенал
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 22:00 Арсенал 1:1
(6:5)п		 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, среда 23:00 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 10 января, среда 23:00 Челси 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 января, среда 22:45 Арсенал 2:2 Челси
5 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Челси 0:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2017

6 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:1
(4:1)п		 Челси
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 14:40 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 15:30 Челси 3:1 Арсенал
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 августа 2018, 09:08

    челси вперед к чемпионству!!

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    Рейтинг: +101

    nefar1on 18 августа 2018, 20:14

    озил мертвый

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    Рейтинг: +46

    semenov m 18 августа 2018, 17:03

    П1

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