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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Сочи
Армавир - Сочи: обзор матча 26 августа 2018
Армавир
26.08.2018, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 3
Завершен
Сочи
29'
И. Горбунов
51'
М. Барсов
73'
И. Соловьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Сочи
84'
Замена
Н. Калугин
️️️️
К. Заика
Желтая карточка
Д. Мичуренков
81'
81'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
А. Померко
77'
Замена
М. Скляров
️️️️
И. Горбунов
76'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Саная
Замена
Э. Лусикян
️️️️
Н. Безлихотнов
76'
73'
ГОЛ! 0:3!
И. Соловьев
Замена
С. Синявский
️️️️
О. Поляков
64'
Замена
А. Гурфов
️️️️
Д. Клопков
57'
Желтая карточка
А. Концедалов
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Барсов
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
С. Веркашанский
36'
35'
Желтая карточка
А. Саная
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбунов
25'
Желтая карточка
И. Миладинович
Желтая карточка
С. Веркашанский
22'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
17'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Армавир
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
11
Эдуард Лусикян
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
93
Семен Синявский
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
17
Максим Скляров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
3-1-4-2
25
Руденок
3
Гаджибеков
25
Концедалов
24
Мирошниченко
33
Дышеков
6
Соболь
9
Веркашанский
44
Клопков
90
Поляков
90
Безлихотнов
77
Романенко
3-2-2-1-2
12
Заболотный
45
Миладинович
53
Юрганов
13
Почивалин
20
Померко
27
Заика
7
Песегов
9
Соловьев
17
Горбунов
14
Барсов
32
Саная
9
Веркашанский
19
Мичуренков
19
Мичуренков
9
Веркашанский
90
Безлихотнов
11
Лусикян
11
Лусикян
90
Безлихотнов
90
Поляков
93
Синявский
93
Синявский
90
Поляков
44
Клопков
36
Гурфов
36
Гурфов
44
Клопков
17
Горбунов
17
Скляров
17
Скляров
17
Горбунов
27
Заика
44
Калугин
44
Калугин
27
Заика
20
Померко
94
Лагатор
94
Лагатор
20
Померко
32
Саная
9
Обольский
9
Обольский
32
Саная
Остались в запасе
Армавир
Сочи
23
Артем Герасимов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Армавир - Сочи
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Юность
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