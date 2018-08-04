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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Зенит-2
Томь - Зенит-2: обзор матча 04 августа 2018
Томь
04.08.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
16'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит-2
80'
Замена
С. Бугриев
️️️️
Д. Сергеев
75'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Замена
И. Тлупов
️️️️
С. Крапухин
75'
Замена
С. Фомин
️️️️
Я. Казаев
72'
71'
Замена
Н. Прудников
️️️️
С. Иванов
64'
Замена
Р. Казаков
️️️️
Д. Плетнев
Желтая карточка
О. Шалаев
63'
Замена
С. Крапухин
️️️️
И. Кузьмичев
55'
46'
Замена
И. Тарасов
️️️️
К. Макеев
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Сасин
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
15
Тихий
5
Шумских
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
78
Калинский
53
Казаев
77
Сасин
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-1-2-3-1
31
Кизеев
66
Байрамов
96
Рукас
51
Синяк
18
Сергеев
47
Иванов
38
Мусаев
95
Воробьев
10
Плетнев
10
Макеев
77
Бачинский
11
Кузьмичев
36
Крапухин
36
Крапухин
11
Кузьмичев
53
Казаев
4
Фомин
4
Фомин
53
Казаев
77
Сасин
16
Ставпец
16
Ставпец
77
Сасин
Крапухин
11
Тлупов
11
Тлупов
Крапухин
47
Иванов
11
Прудников
11
Прудников
47
Иванов
18
Сергеев
3
Бугриев
3
Бугриев
18
Сергеев
10
Плетнев
6
Казаков
6
Казаков
10
Плетнев
10
Макеев
88
Тарасов
88
Тарасов
10
Макеев
Остались в запасе
Томь
Зенит-2
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Горшков
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
Остались в запасе
5
Владислав Молчан
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча Томь - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Труд
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