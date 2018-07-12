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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ильвес - Славия С
Ильвес - Славия С: обзор матча 12 июля 2018
Ильвес
12.07.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Славия С
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ильвес - Славия С
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
- : -
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Славия С
1 : 2
18.09.2026
ЦСКА 1948
Информация о матче
Стадион:
Славия
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Славия С
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2025.07.30 09:55
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