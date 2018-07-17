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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Шинник
Авангард - Шинник: обзор матча 17 июля 2018
Авангард
17.07.2018, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
27'
А. Касьян (П)
4'
Е. Стешин
56'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Шинник
Желтая карточка
Д. Синяев
90'
+3
90'
+1
Замена
Н. Покидышев
️️️️
С. Самодин
Замена
Д. Синяев
️️️️
А. Войнов
81'
Замена
Р. Минаев
️️️️
М. Земсков
78'
77'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
И. Гелоян
70'
Замена
В. Алейников
️️️️
С. Нарылков
67'
Желтая карточка
И. Гелоян
66'
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Р. Акбашев
️️️️
И. Альшин
63'
Замена
А. Дашаев
️️️️
В. Стеклов
63'
56'
ГОЛ! 1:2!
И. Гелоян
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Касьян
27'
4'
ГОЛ! 0:1!
Е. Стешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Авангард
1
Антон Антипов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Денис Синяев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-1-2-3
13
Чагров
71
Багаев
40
Тимошин
24
Гоцук
22
Войнов
20
Стеклов
7
Коробов
10
Альшин
10
Федчук
19
Касьян
8
Земсков
4-1-2-1-2
16
Яшин
14
Первушин
22
Кожемякин
76
Стешин
22
Магадиев
22
Нарылков
15
Самойлов
32
Мельников
10
Гелоян
81
Низамутдинов
22
Самодин
10
Альшин
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Альшин
20
Стеклов
4
Дашаев
4
Дашаев
20
Стеклов
22
Войнов
17
Синяев
17
Синяев
22
Войнов
8
Земсков
77
Минаев
77
Минаев
8
Земсков
22
Самодин
17
Покидышев
17
Покидышев
22
Самодин
10
Гелоян
11
Шайморданов
11
Шайморданов
10
Гелоян
22
Нарылков
38
Алейников
38
Алейников
22
Нарылков
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Авангард
Шинник
19
Владислав Руденко
ЦФ
1
Антон Антипов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
19
Егор Никулин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
19
Владислав Руденко
ЦФ
1
Антон Антипов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
19
Егор Никулин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Авангард - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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