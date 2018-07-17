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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 17 июля 2018
Луч
17.07.2018, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Химки
70'
А. Димидко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
90'
+1
Замена
К. Алиев
️️️️
И. Белоус
Замена
В. Патрашко
️️️️
М. Машнев
90'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Н. Замалиев
79'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Д. Дзахов
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Димидко
65'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Р. Нетфуллин
64'
Замена
А. Корян
️️️️
М. Петрусев
63'
Вторая желтая
А. Филин
62'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Замена
А. Павленко
️️️️
С. Прокофьев
58'
Желтая карточка
Н. Замалиев
47'
44'
Желтая карточка
А. Филин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
70
Дмитрий Калугин
ПП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
88
Данил Массуренко
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-1-3-3
70
Котляров
33
Больевич
4
Степанец
18
Марущак
19
Машнев
3
Насадюк
13
Замалиев
71
Дзахов
11
Носов
11
Прокофьев
18
Гордиенко
3-3-2-2
78
Кавлинов
52
Мильдзихов
15
Данилкин
25
Филин
52
Нетфуллин
2
Димидко
9
Яковлев
14
Моргунов
8
Петрусев
24
Белоус
88
Болов
19
Машнев
18
Патрашко
18
Патрашко
19
Машнев
71
Дзахов
18
Хлебородов
18
Хлебородов
71
Дзахов
13
Замалиев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
13
Замалиев
11
Прокофьев
77
Павленко
77
Павленко
11
Прокофьев
52
Нетфуллин
13
Иванов
13
Иванов
52
Нетфуллин
8
Петрусев
77
Корян
77
Корян
8
Петрусев
24
Белоус
10
Алиев
10
Алиев
24
Белоус
Остались в запасе
Луч
Химки
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Денис Талалай
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Статистика матча Луч - Химки
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Динамо
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