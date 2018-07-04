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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес: обзор матча 04 июля 2018
Динамо Хьюстон
04.07.2018, среда, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
90+4'
М. Манотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
ГОЛ! 1:0!
М. Манотас
Пас отдал
Д. Бисли
90'
+4
Желтая карточка
О. Гарсия
57'
27'
Желтая карточка
А. Диоманде
22'
Желтая карточка
У. Циммерман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
33
Харед Уоттс
ЦП
Лос-Анджелес
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
1-2-1
31
Уиллис
27
Гарсия
7
Бисли
10
Мартинес
19
Манотас
3-3-1
1
Миллер
2
Харви
23
Киман
25
Циммерман
10
Фейлхабер
24
Нгюйен
11
Ковар
25
Диоманде
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес
18
Крис Сейтц
ВР
33
Харед Уоттс
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
33
Харед Уоттс
ЦП
Остались в запасе
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
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