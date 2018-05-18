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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Йени Малатьяспор - Кайсериспор: обзор матча 18 мая 2018
Йени Малатьяспор
18.05.2018, пятница, 18:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Кайсериспор
38'
К. Сэпунару (АГ)
75'
А. Бюйюк
81'
Н. Стоилькович
90+2'
Р. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Кайсериспор
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Мендес
81'
ГОЛ! 2:1!
Н. Стоилькович
ГОЛ! 2:0!
А. Бюйюк
Пас отдал
Х. Бутаиб
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Сэпунару
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Йени Малатьяспор
35
Айтач Кара
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Кайсериспор
25
Стефан Баджи
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
2-1-3
26
Сиссоко
21
Дория
14
Окечукву
10
Баразит
10
Бюйюк
29
Бутаиб
3-2-3
1
Лунг
22
Сэпунару
50
Кучер
77
Вурал
38
Озтюрк
10
Болдрин
20
Мендес
11
Кравец
9
Булут
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Кайсериспор
35
Айтач Кара
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
25
Стефан Баджи
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
35
Айтач Кара
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
25
Стефан Баджи
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Йени Малатьяспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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