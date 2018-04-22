Введите ваш ник на сайте
Материалы

Челси - Саутгемптон

22.04.2018, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Англия. Кубок, 1/2 финала Челси - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 14:30 Саутгемптон 2:3 Челси
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
...
  • Читайте нас: 