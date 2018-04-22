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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 22 апреля 2018
Челси
22.04.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
46'
О. Жиру
82'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Саутгемптон
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
82'
65'
Желтая карточка
У. Худт
55'
Желтая карточка
М. Лемина
50'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Э. Азар
46'
40'
Желтая карточка
М. Йошида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Челси
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кабальеро
33
Эмерсон
22
Рюдигер
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
10
Виллиан
9
Жиру
4-1-2-2
29
МакКарти
21
Соареш
4
Йошида
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
23
Хейбьерг
21
Ромеу
32
Остин
7
Лонг
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Челси - Саутгемптон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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