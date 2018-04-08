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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Портленд
Орландо Сити - Портленд: обзор матча 08 апреля 2018
Орландо Сити
08.04.2018, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Портленд
81'
С. Клестан (П)
88'
Д. Дуайер
20'
Д. Валери (П)
61'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Портленд
Желтая карточка
Д. Дуайер
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Дуайер
Пас отдал
А. Джей. Аллен
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Клестан
81'
77'
Желтая карточка
Д. Глисон
61'
ГОЛ! 0:2!
Б. Туилома
Пас отдал
Д. Валери
Желтая карточка
М. Эльмунир
28'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Валери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
9
Фанендо Ади
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
3-5-1
17
Бендик
22
Сане
19
Йотун
23
Спектор
16
Клестан
4
Джонсон
17
Эльмунир
23
Суттер
22
Мерам
14
Дуайер
3-2-1-1
90
Глисон
16
Валентин
28
Туилома
33
Мабиала
8
Валери
21
Чара
24
Поло
55
Арментерос
Остались в запасе
Орландо Сити
Портленд
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
9
Фанендо Ади
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Остались в запасе
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
9
Фанендо Ади
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Орландо Сити - Портленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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