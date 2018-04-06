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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Альмерия
Кадис - Альмерия: обзор матча 06 апреля 2018
Кадис
06.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Альмерия
75'
Желтая карточка
А. Трухильо
Начало матча
Статистика матча Кадис - Альмерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
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07.11.2026
Овьедо
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02.11.2026
Кадис
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Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
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08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
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