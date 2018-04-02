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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 02 апреля 2018
Янг Бойз
02.04.2018, понедельник, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Базель
24'
Г. Оаро
39'
Т. Джака
47'
М. Сухи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
59'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
58'
Желтая карточка
Т. Джака
50'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Сухи
Пас отдал
Л. Дзуффи
Желтая карточка
К. Нуху
40'
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Джака
Пас отдал
М. Ланг
36'
Желтая карточка
В. Штокер
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Янг Бойз
30
Александре Летеллье
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-3-1
1
Вельфли
23
Бенито
5
фон Берген
4
Нуху
43
Мбабу
10
Сулеймани
15
Соу
35
Жуниор
99
Оаро
3-2-4-1
31
Вацлик
17
Сухи
4
Лакруа
15
Риверос
5
Ланг
15
Айети
34
Джака
7
Дзуффи
20
Фрай
14
Штокер
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
30
Александре Летеллье
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Мирко Сальви
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Янг Бойз - Базель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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