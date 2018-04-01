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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Филадельфия Юнион
Колорадо - Филадельфия Юнион: обзор матча 01 апреля 2018
Колорадо
01.04.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
53'
Д. Баджи
61'
Д. Баджи
87'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 3:0!
Д. Баджи
87'
Желтая карточка
Д. Серна
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Баджи
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
Пас отдал
Т. Смит
53'
Желтая карточка
Д. Прайс
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
3-1-2
1
Ховард
15
Смит
94
Хаестон
21
Кастильо
19
Прайс
14
Баджи
20
Мэйсон
1-4-1-1
18
Блэйк
12
Розенберри
9
Докал
11
Бедойя
6
Медуньянин
11
Аккам
21
Герберс
9
Сапонг
Остались в запасе
Колорадо
Филадельфия Юнион
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Колорадо - Филадельфия Юнион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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