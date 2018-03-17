Суонси - Тоттенхэм

|22 тур
|2 января, вторник
|22:45
|Суонси
|0:2
|Тоттенхэм
|5 тур
|16 сентября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Суонси
|22 тур
|2 января, вторник
|22:45
|Суонси
|0:2
|Тоттенхэм
|5 тур
|16 сентября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Суонси
|31 тур
|5 апреля, среда
|21:45
|Суонси
|1:3
|Тоттенхэм
|14 тур
|3 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Суонси
|27 тур
|28 февраля, воскресенье
|17:05
|Тоттенхэм
|2:1
|Суонси
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|18:00
|Суонси
|2:2
|Тоттенхэм
|28 тур
|4 марта, среда
|22:45
|Тоттенхэм
|3:2
|Суонси
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|19:00
|Суонси
|1:2
|Тоттенхэм
|22 тур
|19 января, воскресенье
|17:30
|Суонси
|1:3
|Тоттенхэм
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Суонси
|31 тур
|30 марта, суббота
|19:00
|Суонси
|1:2
|Тоттенхэм
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|17:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Суонси