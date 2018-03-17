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Материалы

Суонси - Тоттенхэм

17.03.2018, Суббота, 15:15 мск Суонси, стадион Либерти Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/4 финала Суонси - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
2 января, вторник 22:45 Суонси 0:2 Тоттенхэм
5 тур
16 сентября, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Суонси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Суонси 1:3 Тоттенхэм
14 тур
3 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 5:0 Суонси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:1 Суонси
8 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Суонси 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Тоттенхэм 3:2 Суонси
16 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Суонси 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Суонси 1:3 Тоттенхэм
2 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Суонси 1:2 Тоттенхэм
17 тур
16 декабря, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Суонси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 3:1 Суонси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Суонси 1:1 Тоттенхэм
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