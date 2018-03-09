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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 09 марта 2018
Ворскла
09.03.2018, пятница, 20:00
Украина. Плей-офф, группа A, 23 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
22'
Ф. Феррейра
36'
Ф. Феррейра
67'
Марлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Марлос
65'
Желтая карточка
Д. Хочолава
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Марлос
27'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
А. Скляр
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Ворскла
8
Владимир Одарюк
ПВ
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
2-4-3
35
Шуст
17
Чеснаков
44
Даллку
82
Ребенок
6
Скляр
44
Пердута
30
Кобахидзе
39
Васин
7
Сергийчук
92
Кадымян
4-1-1-2-2
30
Пятов
44
Ракицкий
5
Хочолава
91
Бутко
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
14
Феррейра
11
Тайсон
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Ворскла - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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