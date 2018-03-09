Ворскла - Шахтер

|12 тур
|13 октября, пятница
|19:00
|Шахтер
|3:2
|Ворскла
|1 тур
|18 июля, вторник
|19:00
|Ворскла
|0:3
|Шахтер
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|2:1
|Ворскла
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|17 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:1
|Ворскла
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:2
|Шахтер
|15 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|2 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Ворскла
|1:2
|Шахтер
|25 тур
|12 апреля, суббота
|15:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|10 тур
|21 сентября, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|20 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|3 тур
|1 августа, суббота
|21:00
|Ворскла
|1:1
|Шахтер
|21 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|6 тур
|23 августа, суббота
|20:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Шахтер Дн
|10
|8
|0
|2
|20:6
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|3
|3
|4
|9:13
|-4
|12
|4.
|Заря
|10
|3
|1
|6
|6:16
|-10
|10
|5.
|Мариуполь
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|6.
|Верес
|10
|0
|3
|7
|2:13
|-11
|3