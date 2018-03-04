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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Риу Аве
Витория Сетубал - Риу Аве: обзор матча 04 марта 2018
Витория Сетубал
04.03.2018, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Сетубал - Риу Аве
Вторая желтая
Ж. Семеду
74'
Желтая карточка
Ж. Семеду
72'
Начало матча
Статистика матча Витория Сетубал - Риу Аве
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
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Витория Сетубал
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
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2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
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Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
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2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
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