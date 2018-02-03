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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Леонеса
Вальядолид - Леонеса: обзор матча 03 февраля 2018
Вальядолид
03.02.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 25 тур
3 : 2
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Леонеса
Желтая карточка
Я. Янниотас
90'
+2
Желтая карточка
Х. Онтиверос
86'
79'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Статистика матча Вальядолид - Леонеса
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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