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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Генк
Локерен - Генк: обзор матча 24 января 2018
Локерен
24.01.2018, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Генк
88'
А. Фрейр Скуласон (П)
67'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Генк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Фрейр Скуласон
88'
Желтая карточка
Г. Хуппертс
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Й. Уронен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Генк
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локерен
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
4
13
Верхульст
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
14
Терки
3-3-1
6
Деваст
21
Уронен
15
Вутерс
8
Посуэло
15
Сек
7
Буффель
8
Схрайверс
Остались в запасе
Локерен
Генк
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Локерен - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
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