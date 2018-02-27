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Амкар-Пермь - Авангард
Амкар-Пермь - Авангард: обзор матча 27 февраля 2018
Амкар-Пермь
27.02.2018, вторник, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Авангард
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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Авангард
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
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