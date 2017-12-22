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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Остенде
Беверен - Остенде: обзор матча 22 декабря 2017
Беверен
22.12.2017, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Остенде
72'
И. Телин (П)
15'
Н. Мусона
90+1'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Остенде
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
З. Гано
87'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Телин
72'
45'
+1
Желтая карточка
А. Бьелица
Желтая карточка
И. Сек
33'
32'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мусона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
33
Дави Руф
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Остенде
16
Александар Бьелица
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
3-2-3
33
Руф
4
Камачо
5
Кофрие
39
Буату
24
Колс
15
Сек
55
Диркс
92
Телин
11
Ампома
4-1-1-1
28
Дютуа
16
Милич
27
Капон
5
Томашевич
6
Ломбертс
7
Сиани
17
Мусона
9
Гано
Остались в запасе
Беверен
Остенде
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Александар Бьелица
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Беверен - Остенде
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
Новости команд
Все
Беверен
Остенде
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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