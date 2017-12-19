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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 19 декабря 2017
Арсенал
19.12.2017, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
42'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Вест Хэм
71'
Желтая карточка
Д. Харт
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Дебюши
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
46
Мозес Макаси
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
4-1-2-3
1
Оспина
23
Колашинац
6
Холдинг
12
Чамберс
26
Дебюши
13
Коклен
28
Уиллок
6
Эль-Ненни
9
Жиру
32
Уолкотт
18
Уэлбек
3-3-2-1-1
1
Харт
21
Огбонна
39
Коллинс
23
Рид
3
Крессуэлл
41
Райс
26
Масуаку
8
Кина
14
Мба Обьянг
24
Айю
14
Чичарито
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
46
Мозес Макаси
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
46
Мозес Макаси
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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