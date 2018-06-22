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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сербия - Швейцария
Сербия - Швейцария: обзор матча 22 июня 2018
Сербия
22.06.2018, пятница, 21:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
5'
А. Митрович
52'
Г. Джака
90'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Швейцария
90'
+4
Замена
Й. Дрмич
️️️️
С. Цубер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шакири
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Гавранович
Желтая карточка
А. Митрович
87'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Л. Миливойевич
81'
73'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Б. Джемаили
Замена
А. Льяич
️️️️
Ф. Костич
65'
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Джака
46'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
Н. Матич
45'
+2
Желтая карточка
Л. Миливойевич
39'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Александар Прийович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Стойкович
4
Коларов
6
Иванович
3
Тошич
4
Миленкович
21
Матич
20
Милинкович-Савич
4
Миливойевич
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
4-1-3-1-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
15
Джемаили
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
11
Костич
22
Льяич
22
Льяич
11
Костич
4
Миливойевич
7
Радоньич
7
Радоньич
4
Миливойевич
15
Джемаили
7
Эмболо
7
Эмболо
15
Джемаили
14
Цубер
19
Дрмич
19
Дрмич
14
Цубер
9
Сеферович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Сеферович
Остались в запасе
Сербия
Швейцария
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Александар Прийович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Александар Прийович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сербия - Швейцария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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