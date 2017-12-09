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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
Галатасарай - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 09 декабря 2017
Галатасарай
09.12.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Акхисар Беледиеспор
49'
Фернандо
51'
Б. Гомис
70'
Ю. Бельханда
90+4'
С. Фегули
45'
О. Адин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
ГОЛ! 4:1!
С. Фегули
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Муслера
90'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Д. Денайе
70'
Красная карточка
Б. Гомис
68'
63'
Желтая карточка
О. Адин
Желтая карточка
С. Фегули
55'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Б. Ндиайе
51'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
Пас отдал
Б. Ндиайе
49'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Адин
43'
Красная карточка
М. Лопеш
19'
Желтая карточка
М. Лопеш
Желтая карточка
Я. Озтекин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-2-3-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Азиз
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
7
Озтекин
20
Бельханда
18
Гомис
3-1-3-1
25
Лукач
29
Адин
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
18
Джевикер
8
Айдогду
89
Келеш
11
Айик
Остались в запасе
Галатасарай
Акхисар Беледиеспор
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Галатасарай - Акхисар Беледиеспор
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
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