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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Мехелен
Зюлте-Варегем - Мехелен: обзор матча 28 октября 2017
Зюлте-Варегем
28.10.2017, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
29'
П. Олаинка
58'
А. Исека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Мехелен
Желтая карточка
М. Хейлен
89'
Желтая карточка
С. Копман
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Исека
Пас отдал
С. Уолш
58'
Желтая карточка
Г. Де Метс
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Б. Хамалайнен
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Тим Маттис
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Мехелен
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
4-4-1-1
69
Бостин
13
Хейлен
3
Хамалайнен
3
Бодри
14
Уолш
8
Де Метс
14
де Паув
43
Копман
4
де Сар
99
Олаинка
9
Исека
1-1-2
26
Коосеманс
27
Томечак
11
Эль-Мессауди
7
Маттис
23
Ритс
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Мехелен
1
Никола Леали
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Зюлте-Варегем - Мехелен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Мехелен
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Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
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2021.09.21 09:28
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2021.08.19 10:22
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33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
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Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
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2019.07.19 07:25
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