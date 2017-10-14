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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Леонеса
Кадис - Леонеса: обзор матча 14 октября 2017
Кадис
14.10.2017, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 10 тур
2 : 2
Завершен
Леонеса
74'
Х. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Леонеса
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сене
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Статистика матча Кадис - Леонеса
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
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Кадис
Информация о матче
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