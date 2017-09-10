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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 10 сентября 2017
Бурсаспор
10.09.2017, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
51'
П. Баталья
66'
Д. Деларж
74'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
Х. Текин
90'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
76'
ГОЛ! 3:0!
Б. Станку
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Деларж
66'
ГОЛ! 1:0!
П. Баталья
Пас отдал
Тити
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
24
Микел
ОП
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-1-2-2
23
Текин
16
Бехич
4
Тити
26
Ярдымджи
24
Микел
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
10
Станку
28
Деларж
2-1-2
25
Лукач
88
Османпаша
29
Адин
13
Лопеш
8
Айдогду
7
Барбоза
Остались в запасе
Бурсаспор
Акхисар Беледиеспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Билал Киса
ЦП
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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