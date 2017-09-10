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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Гезтепе
Османлыспор - Гезтепе: обзор матча 10 сентября 2017
Османлыспор
10.09.2017, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Гезтепе
45+3'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Гезтепе
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Яхович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
2-1-2
25
Арикан
8
Врсаевич
61
Джурукшу
7
Гюрлер
15
Дукара
30
Умар
3-3-1
34
Бету
3
Траоре
14
Пейберне
55
Сариоглу
4
Ротман
5
Скарионе
21
Шахин
18
Яхович
Остались в запасе
Османлыспор
Гезтепе
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Османлыспор - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
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