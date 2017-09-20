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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 20 сентября 2017
Лацио
20.09.2017, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
30'
С. де Врей
54'
К. Кулибали
56'
Х. Кальехон
59'
Д. Мертенс
90+1'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Жоржиньо
Желтая карточка
Л. Лейва
80'
70'
Желтая карточка
Жоржиньо
59'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мертенс
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
34'
Желтая карточка
П. Рейна
ГОЛ! 1:0!
С. де Врей
Пас отдал
Ч. Иммобиле
30'
25'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
Ш. Раду
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
15
Баштуш
26
Раду
8
Баста
6
де Врей
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
4-3-1-2
25
Рейна
11
Маджо
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Лацио
Наполи
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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