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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Витория Гимараеш
Марсель - Витория Гимараеш: обзор матча 19 октября 2017
Марсель
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
28'
Л. Окампос
76'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Л. Окампос
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
Пас отдал
Л. Окампос
76'
Желтая карточка
А. Абденнур
64'
63'
Желтая карточка
Р. Миранда
60'
Желтая карточка
Жубал
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
М. Сансон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Рафаэль Миранда
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
10
Элдон
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Витория Гимараеш
36
Мигель Оливейра
ВР
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
6
Морену
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Манданда
23
Рами
27
Эвра
5
Абденнур
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
98
Жермен
2-3-2
56
Силва
5
Жубал
33
Конан
5
Миранда
2
Аурелиу
25
Вакасо
11
Рафинья
10
Элдон
Остались в запасе
Марсель
Витория Гимараеш
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
36
Мигель Оливейра
ВР
6
Морену
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
36
Мигель Оливейра
ВР
6
Морену
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Марсель - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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