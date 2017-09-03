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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 03 сентября 2017
Лос-Анджелес Гэлакси
03.09.2017, воскресенье, 06:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Колорадо
18'
Р. Алессандрини (П)
23'
Э. Боатенг
56'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
ГОЛ! 3:0!
Г. Зардес
Пас отдал
Р. Алессандрини
56'
ГОЛ! 2:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
Г. Зардес
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Алессандрини
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Мохаммед Саид
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Колорадо
29
Штефан Айхнер
ЦП
33
Харед Уоттс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
3-3-2
27
Ромни
3
Коул
5
Стерес
8
Педру
7
Алессандрини
13
Джонс
9
Зардес
24
Боатенг
3-2-3
18
МакМат
15
Миллер
44
Сьеберг
94
Хаестон
8
Саид
22
Азира
11
Гаши
14
Баджи
9
Дойл
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
12
Брайан Роу
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
29
Штефан Айхнер
ЦП
33
Харед Уоттс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Остались в запасе
29
Штефан Айхнер
ЦП
33
Харед Уоттс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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