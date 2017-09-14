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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - АЕК
Риека - АЕК: обзор матча 14 сентября 2017
Риека
14.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
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Статистика матча Риека - АЕК
2
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0
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Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
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