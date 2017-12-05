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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 05 декабря 2017
Барселона
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
59'
П. Алькасер
90+1'
Ж. Матье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Матье
Пас отдал
Д. Суарес
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Суарес
59'
Желтая карточка
Н. Семеду
35'
30'
Желтая карточка
А. Руис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
27
Семеду
3
Пике
4
Вермален
12
Динь
22
Видаль
11
Ракитич
20
Гомеш
4
Суарес
9
Суарес
9
Алькасер
3-3-3-1
1
Патрисиу
12
Пиччини
22
Матье
4
Коатес
33
Ристовски
10
Карвалью
21
Акунья
11
Сезар
10
Руис
6
Батталья
8
Фернандеш
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Барселона - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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