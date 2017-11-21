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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Тоттенхэм
Боруссия Д - Тоттенхэм: обзор матча 21 ноября 2017
Боруссия Д
21.11.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
31'
П. Обамеянг
49'
Г. Кейн
76'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Тольян
90'
+6
76'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
М. Шмельцер
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ярмоленко
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-2-2
1
Бюрки
29
Шмельцер
5
Бартра
23
Загаду
22
Геррейру
5
Вайгль
22
Тольян
27
Гетце
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Ярмоленко
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
14
Вертонген
92
Орье
3
Роуз
4
Уинкс
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Боруссия Д
Тоттенхэм
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Боруссия Д - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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