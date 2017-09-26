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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Ливерпуль
Спартак - Ливерпуль: обзор матча 26 сентября 2017
Спартак
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
23'
Фернандо
31'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ливерпуль
Замена
П. Роша
️️️️
А. Самедов
90'
+3
Травма
А. Самедов
90'
+1
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
84'
Травма
И. Попов
83'
75'
Желтая карточка
Р. Фирмино
73'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Э. Джан
70'
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Мане
Замена
А. Селихов
️️️️
А. Ребров
68'
Травма
А. Ребров
62'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
23'
7'
Желтая карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
71
Ивелин Попов
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-1-2-1
32
Ребров
14
Джикия
35
Таски
16
Боккетти
2
Кутепов
20
Фернандо
38
Ещенко
19
Самедов
71
Попов
8
Пашалич
4
Адриано
4-1-1-3-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
32
Матип
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
10
Салах
11
Коутиньо
10
Мане
9
Фирмино
32
Ребров
57
Селихов
57
Селихов
32
Ребров
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
19
Самедов
32
Роша
32
Роша
19
Самедов
23
Джан
23
Вейналдум
23
Вейналдум
23
Джан
10
Мане
15
Старридж
15
Старридж
10
Мане
Остались в запасе
Спартак
Ливерпуль
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Спартак - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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