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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Наполи
Шахтер - Наполи: обзор матча 13 сентября 2017
Шахтер
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
15'
Тайсон
58'
Ф. Феррейра
72'
А. Милик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Наполи
83'
Желтая карточка
К. Кулибали
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Милик
Желтая карточка
Т. Степаненко
71'
69'
Желтая карточка
Д. Мертенс
68'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Желтая карточка
Фред
68'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Т. Степаненко
58'
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
Ф. Феррейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
11
Тайсон
14
Феррейра
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
Остались в запасе
Шахтер
Наполи
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Шахтер - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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