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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Севилья
Ливерпуль - Севилья: обзор матча 13 сентября 2017
Ливерпуль
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
21'
Р. Фирмино
37'
М. Салах
5'
В. Бен-Йеддер
72'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Севилья
Вторая желтая
Д. Гомес
90'
+4
72'
ГОЛ! 2:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Муриэль
Желтая карточка
Д. Гомес
64'
42'
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
А. Морено
39'
38'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
37'
35'
Желтая карточка
Г. Меркадо
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Морено
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
5
Морено
6
Ловрен
32
Матип
2
Гомес
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-3-2
15
Серхио Рико
2
Пареха
24
Кьер
25
Меркадо
16
Навас
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
11
Банега
19
Писсаро
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
Остались в запасе
Ливерпуль
Севилья
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Ливерпуль - Севилья
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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