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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Спартак
Марибор - Спартак: обзор матча 13 сентября 2017
Марибор
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
85'
Д. Богар
59'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Спартак
90'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Комбаров
86'
Замена
И. Попов
️️️️
К. Промес
ГОЛ! 1:1!
Д. Богар
Пас отдал
М. Крамарич
85'
Замена
А. Пихлер
️️️️
Б. Врховец
79'
Замена
Я. Месанович
️️️️
В. Ахмеди
69'
Замена
М. Крамарич
️️️️
Г. Байде
69'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
36'
Желтая карточка
Г. Джикия
29'
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Глушаков
28'
Травма
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
28
Митя Вилер
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ПЗ
39
Дамьян Богар
ЛП
8
Марван Кабха
ОП
4
Блаж Врховец
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
20
Грегор Байде
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Марибор
69
Матко Обрадович
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
4-2-3-1
33
Ханданович
28
Вилер
4
Шулер
26
Райчевич
22
Милец
8
Кабха
4
Врховец
39
Богар
30
Ахмеди
20
Байде
9
Таварес
3-3-1-2-1
32
Ребров
2
Кутепов
14
Джикия
16
Боккетти
38
Ещенко
20
Фернандо
23
Комбаров
88
Глушаков
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
20
Байде
14
Крамарич
14
Крамарич
20
Байде
4
Врховец
8
Пихлер
8
Пихлер
4
Врховец
30
Ахмеди
27
Месанович
27
Месанович
30
Ахмеди
23
Комбаров
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
23
Комбаров
10
Промес
71
Попов
71
Попов
10
Промес
88
Глушаков
19
Самедов
19
Самедов
88
Глушаков
Остались в запасе
Марибор
Спартак
69
Матко Обрадович
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
Главный тренер
Дарко Миланич
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
69
Матко Обрадович
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Марибор - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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