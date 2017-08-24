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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 24 августа 2017
Коламбус
24.08.2017, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
45'
О. Камара
90'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерам
90'
Желтая карточка
П. Сантуш
59'
Желтая карточка
В. Трапп
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
45'
35'
Желтая карточка
Джонатан
18'
Красная карточка
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
3-4-1-1
1
Стеффен
14
Фрэнсис
23
Уилльямс
6
Менса
22
Мерам
20
Трапп
16
Хименес
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Камара
3-3-2
5
Стерес
27
Ромни
3
Коул
6
Джонатан
25
Гарсия
8
Педру
24
Боатенг
9
Зардес
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Остались в запасе
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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