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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 27 августа 2017
Наполи
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
56'
П. Зелински
61'
Д. Мертенс
87'
М. Рог
16'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
ГОЛ! 3:1!
М. Рог
Пас отдал
Д. Мертенс
87'
77'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
61'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
56'
Желтая карточка
К. Кулибали
54'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
3-2-2-3
1
Бериша
5
Масиелло
2
Толой
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
8
Фройлер
4
Кристанте
72
Иличич
10
Гомес
37
Петанья
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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