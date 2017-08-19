Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 19 августа 2017
Портленд
19.08.2017, суббота, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
65'
Д. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
85'
Желтая карточка
С. Клестан
Красная карточка
Л. Мабиала
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
Пас отдал
Д. Чара
65'
Желтая карточка
З. Валентин
28'
27'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Портленд
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
3-3
24
Аттинелла
16
Олум
33
Мабиала
16
Валентин
8
Валери
6
Нагбе
21
Чара
3-2-1
31
Роблес
21
Эскобар
5
Лэйд
92
Лоуренс
15
Зиццо
8
Мартинс
30
Верон
Остались в запасе
Портленд
Нью-Йорк Ред Буллз
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Нью-Йорк Ред Буллз
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+