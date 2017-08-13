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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 13 августа 2017
Нью-Инглэнд Революшн
13.08.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
53'
Т. Банбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Д. Уотсон
69'
Желтая карточка
О. Камара
63'
ГОЛ! 1:0!
Т. Банбери
53'
Желтая карточка
Л. Нгюйен
45'
+3
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ванкувер Уайткепс
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
6
Тони Тчани
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
15
Матиас Лаба
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
13
Кристиан Техера
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
3-3-3
55
Кроппер
5
Ангуа
88
Фаррелл
27
Уотсон
20
Млинар
22
Роу
24
Нгюйен
9
Камара
10
Банбери
77
Факундес
2-3-3
4
Уостон
26
Паркер
6
Тчани
20
Ши
15
Лаба
13
Техера
12
Монтеро
20
Мескида
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткепс
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Давид Устед
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Устед
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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