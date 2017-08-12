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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 12 августа 2017
Рейнджерс
12.08.2017, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Хиберниан
65'
В. Сливка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Сливка
Желтая карточка
Г. Дорранс
37'
Красная карточка
Р. Джек
36'
7'
Желтая карточка
Э. Стоукс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
27
Карлос Пенья
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
Хиберниан
16
Дэнни Суонсон
ЦП
99
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
2-2-1
22
Алвеш
14
Ходсон
18
Дорранс
8
Джек
9
Миллер
2-2-1
1
Марсиано
4
Эмброуз
3
Уиттакер
14
Сливка
7
МакГинн
9
Стоукс
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
27
Карлос Пенья
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
16
Дэнни Суонсон
ЦП
99
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
27
Карлос Пенья
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
Остались в запасе
16
Дэнни Суонсон
ЦП
99
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
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