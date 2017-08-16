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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Риека
Олимпиакос - Риека: обзор матча 16 августа 2017
Олимпиакос
16.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Риека
66'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Риека
83'
Вторая желтая
Л. Жута
ГОЛ! 1:0!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
К. Фортунис
66'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
64'
49'
Желтая карточка
Л. Жута
Начало матча
Статистика матча Олимпиакос - Риека
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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- : -
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1 : 1
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Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
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2 : 3
31.10.2026
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Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
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Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
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Риека
- : -
22.11.2026
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Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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